Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 36-Jährigen ins Gesicht geschlagen

Stuttgart (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag (01.04.2019) gegen 15.05 Uhr einen 36-jährigen Reisenden am Bahnsteig 9 des Stuttgarter Hauptbahnhofs ins Gesicht geschlagen und gegen das Schienbein getreten. Ersten Erkenntnissen zu Folge entwickelten sich zwischen dem Reisenden sowie einem der mutmaßlichen Täter zunächst verbale Streitigkeiten, welche anschließend in der körperlichen Auseinandersetzung endete. Der 36-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Die beiden männlichen Personen werden als etwa 25 bis 35 Jahre alt und zwischen 1,80m und 1,90m beschrieben. Einer von ihnen soll blonde, kurze lockige Haare, sowie eine dunkle Jacke und schwarze Sonnenbrille getragen haben. Der zweite Mann trug offenbar kurze, dunkle Haare, einen Seitenscheitel und eine beige Jacke. Die Personen waren in Begleitung von einer etwa 25 bis 33 Jahre alten und ca. 1,65m großen Frau, mit blonden Haaren und heller Jeansjacke. Der Reisende erstattete am Sonntagabend eine Onlineanzeige und gab an, dass der Bahnsteig zum Tatzeitpunkt stark ausgelastet war, jedoch keiner der vor Ort befindlichen Reisenden den Notruf der Polizei wählte. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell