Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Bettinghausen - Müllwagen brannte

Bad Sassendorf (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei zum Brand eines Müllwagens in die Lange Straße gerufen. Ein Zeuge bemerkte gegen 10.15 Uhr aufsteigenden Qualm aus dem Laderaum des Wagens. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Wagen hatte zuvor in verschiedenen Firmen Müll geladen. Ob möglicherweise in diesem Müll, noch für den Brand ursächliche Gegenstände vorhanden waren, ließ sich vor Ort nicht mehr klären. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung. Ein Sachschaden am Fahrzeug entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. (reh)

