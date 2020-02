Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Büecke - Zahlreiche Wechselrichter gestohlen

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch wurde die Polizei über einen Einbruch auf das Gelände eines Solarparks in Büecke informiert. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Diebe am Freitag oder Samstag auf das Firmengelände und entwendeten fachmännisch eine größere Anzahl an Wechselrichtern der Marke Hauwei. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können oder denen solche gebrauchten Wechselrichter angeboten wurden sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

