Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Matratze brannte

Lippstadt (ots)

Nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 02.15 Uhr, in der LWL-Klinik in Eickelborn der Brandmeldealarm ertönte entdeckte ein Klinikmitarbeiter im Zimmer eines Patienten eine brennende Matratze. Er löste daraufhin den Brandmelder aus und löschte mit zwei weiteren Mitarbeitern das Feuer mittels Feuerlöscher. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Es entstand leichterer Sachschaden. Die Polizei leitete gegen den Patienten ein Verfahren wegen Brandstiftung ein. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell