Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Kind angefahren

Anröchte (ots)

Ein 13-jähriges Kind auf Inlinern wollte am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, einem Freund nach dem Queren der Hauptstraße an einer Rotlicht zeigenden Fußgängerampel folgen. Dies erkannte ein 61-jähriger Autofahrer aus Anröchte zu spät. Er befuhr zuvor die Hauptstraße in Richtung Erwitte. Trotz einer Vollbremsung kam es noch zum leichten Kontakt zwischen dem Auto und dem Kind. Nach ersten Angaben war das Kind unverletzt, klagte jedoch später über Schmerzen. (reh)

