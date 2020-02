Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Griff ins Klo - Polizei sucht Opfer

Lippstadt (ots)

Ein Zeuge beobachtete Mittwoch, gegen 23.15 Uhr, ein Streitgespräch von drei Männern am Bahnhof in Lippstadt. Ein 18-Jähriger soll im Verlauf des Streits eine Stichbewegung in Richtung des mutmaßlichen Opfers ausgeführt haben. Anschließend sei das Opfer in Richtung Innenstadt weggelaufen. Der 18-jährige Tatverdächtige konnte im Bereich des Busbahnhofs angetroffen werden. Auf dem Weg vom Bahnhof zum Tatverdächtigen wurde durch die Polizei eine mögliche Stichwaffe aufgefunden. Die Beamten nahmen den 18-Jährige zur Feststellung seiner Personalien mit auf die Wache genommen. Einen Drogenvortest versuchte er dort zu manipulieren, in dem er den Beamten das Wasser aus dem Urinal als seinen Urin "verkaufen" wollte. Ein weiterer Drogenvortest verlief dann positiv. Die Polizisten fuhren daraufhin mit dem Tatverdächtigen in das Krankenhaus um dort eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Eine Anfrage in den örtlichen Krankenhäusern, bezüglich des mutmaßlichen Opfers, blieb bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei bittet den Verletzten und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

