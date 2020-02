Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer verblieb stationär im Krankenhaus

Soest (ots)

Ein 22-jähriger Soester befuhr am Mittwochmorgen, gegen 8.05 Uhr, mit seinem Wagen die Straße Auf dem Schützenhof, um dann nach rechts in den Westenhellweg abzubiegen. Hierbei übersah er einen 34-jährigen Radfahrer aus Soest. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen den Beiden. Der Radfahrer kam zu Fall und wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Er verblieb dort stationär. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. (reh)

