Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Carport und Wohnmobil in Flammen

Möhnesee (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 4 Uhr, bemerkte eine Zeugin den Brand eines Carport und des darunter stehenden Wohnmobils an der Seeuferstraße in Stockum. Feuerwehrkräfte der Gemeinde Möhnesee konnten den Brand löschen. Der Sachschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Eine vorsätzliche Brandstiftung konnte bislang nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell