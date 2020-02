Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Brand in Kleingartenanlage

Soest (ots)

In einer Kleingartenanlage am Sassendorfer Weg kam es am Dienstagabend, gegen 22.20 Uhr, zum Brand eines Pavillons, der nach ersten Erkenntnissen auf eine Holzhütte der benachbarten Parzelle übergriff. Die Feuerwehr aus Soest konnte den Brand löschen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

