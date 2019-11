Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - 2 Verletzte nach Kellerbrand

Lippe (ots)

(LW) Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes brach am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Schafhorst" ein Kellerbrand aus. Der 43-jährige Hauseigentümer versuchte selber noch, den Brand zu löschen und zog sich dabei vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde mittels eines Rettungswagens in ein Klinikum eingeliefert. Bei der weiteren Brandbekämpfung verletzte sich dann ein Feuerwehrmann an der zersprungenen Glasscheibe eines Kellerfensters. Zum entstandenen Schaden liegen noch keine Angaben vor.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell