Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Wer fuhr den Wagen?

Wickede (ots)

Die Polizei bilanzierte am Dienstag, bei einem Einsatz an der Hauptstraße in Wickede, an einem abgemeldeten Opel Corsa und einer Hauswand einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 9.500 Euro. Ein Zeuge wollte gestern, gegen 21.05 Uhr, auf dem dortigen Firmengelände den Wagen umparken. Hierfür steckte er den Autoschlüssel ins Zündschloss und ging noch einmal für circa eine Minute in eine angrenzende Halle. Bei seiner Rückkehr stand der Opel nicht mehr an seinem Abstellort. Ein Fahrradfahrer machte ihn dann darauf aufmerksam, dass der Wagen einige Meter weiter vor einer Hauswand stehen würde. Dort konnte der Geschädigte auch den Opel mit laufenden Motor auffinden. Durch den Aufprall gegen die Hauswand wurde auch der Airbag im Wagen ausgelöst. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten kann ausgeschlossen werden, dass sich der Wagen von alleine in Bewegung gesetzt hat. Die Polizei bitte den Radfahrer und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell