Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bekleidungsstücke angezündet

Lippstadt (ots)

Ein Unbekannter zündete am Dienstagmorgen, gegen 7.25 Uhr, vor der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Rixbecker Straße mehrere abgelegte Kleidungsstücke an. Durch das Feuer wurde die Hauseingangstür leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Das Feuer konnte durch einen vorbeifahrenden Zeugen gelöscht werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

