Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Wohnungseinbruch

Wickede (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 19.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße Scheda ein. Um in das Haus zu gelangen, hebelten sie die Wohnungstür auf. Im Inneren durchsuchte sie die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld, Schmuck und Parfüm. Bei dem Versuch die Eingangstür einer Nachbarwohnung aufzuhebeln, scheiterten die Einbrecher. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

