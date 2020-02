Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Landrätin begrüßt neuen Kommissariatsleiter

Lippstadt (ots)

Heute begrüßte die Landrätin, Eva Irrgang, den neuen Leiter des "Kriminalkommissariats 6" in Lippstadt, Kriminalhauptkommissar Klaus Brauckmann, in seinem neuen Amt. Der 55-jährige Polizeibeamte aus Hövelhof wurde Mitte Januar mit der neuen Aufgabe betraut. In seinem Verantwortungsbereich werden unter anderem Körperverletzungs-, Betrugs- und Beleidigungsdelikte, sowie Vermisstenfälle bearbeitet. Die Landrätin wünschte Brauckmann in seinem neuen Amt alles Gute und viel Erfolg. (reh)

