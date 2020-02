Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei sucht Zeugen

Werl (ots)

Ein Mann suchte am Samstagabend, gegen 21 Uhr, einen Imbiss im Langenwiedenweg auf. Dort bat er um ein Gespräch mit einem dortigen Mitarbeiter. Das spätere Opfer ging daraufhin mit dem Mann aus dem Geschäft hinaus. Der Unbekannte wollte eine angeblich durch den Mitarbeiter begangene Vorfahrtsverletzung im Straßenverkehr besprechen. Nach Zeugenaussage sollen plötzlich sechs bis zehn Autos vorgefahren sein und 20 bis 30 Männer stiegen aus ihren Fahrzeugen aus. Sie schlugen auf den Mitarbeiter ein. Das Opfer flüchtete. Die Angreifen setzten sich wieder in ihre Wagen und fuhren in Richtung Hammer Straße davon. Der Mitarbeiter wurde später mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er kurze Zeit später wieder verlassen konnte. Die Kriminalpolizei bittet nun weitere Zeugen sich zu melden, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tatbeteiligten machen können. (reh)

