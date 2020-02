Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - 1,6 Promille und 30.000 Euro Sachschaden

Geseke (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr, gegen 23.55 Uhr, eine 29-jährige Frau aus Geseke den Hölter Weg in Richtung Hellweg. Sie kollidierte hier mit zwei am Straßenrand geparkten Autos. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei der Autofahrerin Ausfallerscheinungen, die durch einen Atemalkoholtest mit über 1,6 Promille bestätigt wurden. Die Beamten brachten die 29-Jährige zur Wache nach Lippstadt, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin stellten die Polizisten den Führerschein der Gesekerin sicher. Sie wird sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt vor Gericht verantworten müssen. (reh)

