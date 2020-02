Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kind auf Tretroller kollidiert mit Radfahrer

Lippstadt (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Erwitter mit seinem Fahrrad die Stirper Straße in Richtung Lippstadt. Im Kreisverkehr an der Ecke Stirper Straße / Sankt-Hedwig-Straße wollte er auf dem Radweg weiter geradeaus in Richtung Innenstadt fahren. Von rechts sei dann plötzlich hinter der Ecke eines Zaunes ein 8-jähriges Mädchen mit ihrem Tretroller gekommen. Die Beiden kollidierten, wobei der Radfahrer hinfiel und sich leicht verletzte. Das Mädchen blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Nachdem die, in der Nähe befindlichen Eltern, das Kind nachhause gebracht hatten, kamen sie zur weiteren Unfallaufnahme mit der Polizei zum Unfallort zurück. (reh)

