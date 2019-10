Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn +++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 22.10.2019, gegen 12:20 Uhr, kam es auf einem Parkplatz am Langenhof 4, 26160 Bad Zwischenahn, zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. Ein grüner Pkw mit Kennzeichen aus Oldenburg touchierte beim Ausparken einen roten Pkw mit Westersteder Kennzeichen und entfernte sich vom Unfallort. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein unbekannter Zeuge hinterließ am geparkten Pkw eine Notiz mit Hinweis auf das Verursacherfahrzeug.

Der/die unbekannte Zeuge/in wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer: 04403/927-0 in Verbindung zu setzen.

