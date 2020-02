Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Security setzte Pfefferspray ein

Welver (ots)

Im Verlaufe einer Karnevalsveranstaltung in der Bördehalle an der Straße Am Sportplatz in Welver, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02.25 Uhr, zu einem Einsatz eines Securitymitarbeiters mit Pfefferspray. Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden durch Gäste der Veranstaltung auf eine Auseinandersetzung vor der Halle angesprochen. Bei dem folgenden Schlichtungsversuch wurden die Beiden von mehreren Personen angegangen, woraufhin ein Mann des Sicherheitsdienstes sein Pfefferspray einsetzte. Hierdurch wurde eine 18-jährige Frau aus Ense leicht verletzt. Ein 52-jähriger Mann aus Welver schlug mutmaßlich anschließend den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit der Faust gegen die Wange, während eine andere Person den zweiten Securitymitarbeiter schubste. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen der verschiedenen Körperverletzungsdelikte übernommen. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

