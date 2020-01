Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall aufgrund Alkohol

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Eine 54-jährige Frankenthalerin befährt den Westring in Fahrtrichtung Heßheimer Straße in Frankenthal, als sie aufgrund ihrer Alkoholisierung und falscher Kurveneinschätzung von der Straße abkommt und mit einer auf einer Mittelinsel befestigten Straßenlaterne kollidiert. Am PKW der Frau entstand erheblicher Sachschaden im Front-/Motorbereich. (Schadenshöhe ca. 10.000 Euro). Da bei der Frau erheblicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen wird, wird ihre eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung und der damit verbundenen schlechten körperlichen Verfassung wurde die Dame stationär aufgenommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

