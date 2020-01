Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer-Rinkenbergerhof/B9 - Unfallflucht aufgeklärt 11.01.2020, 00:00 - 10:00 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagvormittag teilte ein Mann der Polizei in Speyer mit, dass er in der Nacht zuvor Zeuge einer Unfallflucht auf der B 9 gewesen sei. Hier wäre ein Auto mit Speyerer Kennzeichen auf Höhe der Ausfahrt Rinkenbergerhof gegen ein Verkehrsschild gestoßen und hätte dieses aus der Verankerung gerissen. Durch die Streife konnten an der Unfallstelle zunächst Hinweise auf den Hersteller des Autos entdeckt werden. Infolge weiterer umfangreicher Nachforschungen wurde schließlich das Unfallfahrzeug bei einem entsprechenden Autohaus beschädigt festgestellt und der verantwortliche Fahrer ermittelt. Dieser muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

