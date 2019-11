POL-HB: Nr.: 0764 --Kioskbesitzer schlägt Räuber in die Flucht

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, Buntentorsteinweg Zeit: 27.11.19, 21.20 Uhr

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann versuchte am Mittwochabend einen Kiosk in der Bremer Neustadt zu überfallen. Der 71 Jahre alte Besitzer schlug den Räuber mit einer Rohrzange in die Flucht.

Der Maskierte betrat gegen 21.20 Uhr den Kiosk im Buntentorsteinweg und bedrohte den 71-Jährigen mit einem Messer. Er hatte eine dunkle Sporttasche dabei und forderte vom Kioskbesitzer die Herausgabe von Bargeld. Dieser dachte aber gar nicht daran und vertrieb den Mann mit einer Rohrzange in der Hand. Auf der Flucht blieb der Räuber mit seiner Sporttasche an der Türklinke hängen und ließ notgedrungen sein Gepäck im Laden.

Der Verdächtige rannte in Richtung Leibnizplatz. Er wurde mit 190 bis 195 Zentimeter als auffallend groß beschrieben und war dunkel gekleidet. Sein Gesicht verdeckte der Räuber mit einem Tuch. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

Ein Hinweis: Das Handeln des Kioskbesitzers war mutig, hätte aber auch zu Verletzungen führen können, da man nie weiß, wie bewaffnete Täter reagieren. Unser Rat: Bringen Sie sich nicht in Gefahr, merken Sie sich Tätermerkmale sowie Fluchtrichtung und rufen Sie umgehend die Polizei unter 110.

