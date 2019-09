Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin biegt falsch ab und missachtet Vorfahrt von Motorrad: Zweiradfahrer verletzt ins Krankenhaus

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Das Abbiegen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung sowie das Missachten der Vorfahrt durch eine Autofahrerin sind offenbar die Ursachen für einen Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer am gestrigen Montagabend auf der Wolfhager Straße in Kassel verletzt wurde. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ging der Zusammenstoß für den Zweiradfahrer sogar noch relativ glimpflich aus. Der 33-Jährige aus Kassel hatte nach ersten Erkenntnissen trotz teils erheblich beschädigtem Motorradhelm vermutlich nur leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden erlitten. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 22-jährige Autofahrerin aus Kassel muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Ereignet hatte sich der Unfall gestern, gegen 20 Uhr. Die 22-Jährige war nach derzeitigem Ermittlungsstand mit ihrem Mercedes Kompakt-SUV von der Gießbergstraße aus Richtung Heinrichstraße gekommen. An der Wolfhager Straße, wo sie nur nach rechts hätte abbiegen dürfen, bog sie nach links in Richtung Holländischer Platz ab und missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden und stadtauswärts fahrenden Motorradfahrers. Er war mit der Front seines Zweirads mit der hinteren linken Seite des abbiegenden Mercedes gefahren und hatte sich dabei verletzt. Am Pkw war ein Schaden von etwa 5.000 Euro, am Krad von etwa 9.000 Euro entstanden.

