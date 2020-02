Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht in der Höggenstraße

Soest (ots)

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr, wurde ein Citroen Berlingo in der Höggenstraße geparkt. Bei der Rückkehr der Autonutzerin stellte diese großflächige Beschädigungen an einer Seite des Wagens im Wert von circa 2.000 Euro fest. Ein älterer Herr sprach die Geschädigte daraufhin an und erklärte ihr, dass ein anderes Auto dagegen gefahren sei und dann den Unfallort verlassen hätte. Die Polizei bitte den älteren Herren und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

