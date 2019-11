Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbrüche in Gewerbebetriebe in Blexen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zwei Einbrüche in Gewerbebetriebe musste die Polizei Nordenham am Mittwoch, 27. November 2019, aufnehmen.

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstag, 26. November 2019, 12:15 Uhr, bis Mittwoch, 27. November 2019, 06:55 Uhr, in einen Betrieb in der Asbestosstraße ein. Im Gebäude wurde eine Leichtbauwand eingeschlagen. Zur Höhe des entstandenen Schadens und dem Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Im selben Zeitraum wurde in der Titanstraße das Fenster eines Betriebs aufgehebelt. Auch hier wurden nahezu alle Räume durchsucht. Ob die Täter an Diebesgut gelangten, ist noch nicht geklärt.

In beiden Fällen bittet die Polizei Nordenham um Hinweise von Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 melden können.

