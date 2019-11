Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbrüche in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser musste die Polizei in Ganderkesee aufnehmen.

In beiden Fällen verschafften sich die Täter am Mittwoch, 27. November 2019, zwischen 16:30 und 19:30 Uhr, Zutritt zu den Objekten, indem Fenster gewaltsam geöffnet wurden. Im Anschluss wurden die Zimmer durchsucht und Besteck und Schmuck entwendet. Der entstandene Schaden wurde auf 4.000 Euro beziffert.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Brahmsstraße und im Schlutterweg gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (1414791/1415198).

