Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Roller-Fahrer in Nordenham, LK Wesermarsch - Zeugenaufruf -

Delmenhorst (ots)

26954 Nordenham, B212 / Kreuzungsbereich zur Lange Straße

Am 27.11.2019, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf der B212, Kreuzungsbereich zur Lange Straße, ein Verkehrsunfall durch den ein 15-jähriger Roller-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 38-jähriger Fahrer eines Skoda (aus Brake) bog im o.a. Kreuzungsbereich von der Lange Straße nach links auf die B212 in Richtung Fähranleger ab. Gegenüberliegend bog ein Lkw ebenfalls von der Lange Straße auf die B212 in FR Rahden ab. Ein 15-jähriger Roller-Fahrer (aus Nordenham) fuhr hinter dem Lkw und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu queren. Er fuhr dazu an dem verkehrsbedingt haltenden Lkw vorbei. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß des Skoda und des Rollers. Durch die Kollision stürzte der Roller-Fahrer und verletzte sich leicht. Eventuelle Zeugen zum Unfall, insbesondere der o.a. Lkw-Fahrer, werden gebeten sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell