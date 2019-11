Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbrüche in Gemeindehaus und Kindergarten in Blexen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Mittwoch, 13. November 2019, in das Gemeindehaus an der Deichstraße einzubrechen.

Nachdem der Versuch zunächst scheiterte, durch eine Tür Zutritt zu erlangen, gelang der Einstieg durch ein rückwärtiges Fenster, wodurch jedoch sofort der Alarm ausgelöst wurde und der oder die Täter flüchteten.

Der Schaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Ebenfalls die Flucht antreten nach Auslösen des Alarms mussten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Freitag, gegen Mitternacht, als sie versuchten, in den Kindergarten in der Straße An der Papenkuhle einzusteigen. Hier wurde gewaltsam versucht, ein Fenster zu öffnen. Auch hier wurde der Schaden auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden (1355544 und 1359250).

