Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Meiningsen - Kardanwelle gebrochen

Soest (ots)

Die gebrochene Kardanwelle eines Baggers führte gestern zu einer 30-minütigen Straßensperrung auf der K9 in Meiningsen. Der 51-jährige Baggerfahrer befuhr, gegen 11.20 Uhr, die K9 in Richtung Hewingsen, als es plötzlich einen lauten Knall gab und sich sein Gefährt nicht mehr lenken ließ. Der Bagger prallte in Folge dessen vor einen Baum, wodurch sich der 51-Jährige leicht verletzte. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Durch den Bruch der Kardanwelle trat Öl aus, worauf die Fahrbahn vor der Freigabe der Straße, gereinigt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. (reh)

