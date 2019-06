Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Handtaschenraub - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Elsässer Platz, 02.06.2019, 01:15 Uhr

(He)Gestern Morgen wurde auf dem 3. Polizeirevier ein Handtaschenraub angezeigt, welcher bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag geschehen war. Nun sucht die Polizei Zeugen. Nach den Schilderungen der 57-jährigen Geschädigten war diese gegen 01:15 Uhr auf dem Elsässer Platz unterwegs, als sie plötzlich von hinten zu Boden gestoßen wurde. Hierbei fiel sie nach vorne und verletzte sich unter anderem im Gesicht. Ein Täter habe ihr dann die Handtasche entrissen und sei anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Täter sei circa 20 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und habe eine schwarze Hautfarbe. Als Frisur habe er einen sogenannten Undercut und mehrere circa 5 cm lange Rastalocken getragen. Weiterhin trug er glitzernde Ohrringe an beiden Ohren. Er sei mit einer weißen Stoffjacke mit Kapuze bekleidet gewesen. In der braunen Handtasche befanden sich Schlüsselbund, Busfahrkarte und etwas Bargeld. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Lenkrad aus BMW ausgebaut, Mainz-Kostheim, Teufelssprung, 03.06.2019, 20:00 Uhr - 04.06.2019, 08:00 Uhr

(He)In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter in der Straße "Teufelssprung" in Mainz-Kostheim in einen BMW ein, bauten das Lenkrad aus und flüchteten mit diesem. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Kellereinbrecher gestört, Wiesbaden, Juister Straße, 05.06.2019, 02:15 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht wurden mutmaßlich zwei Täter erwischt, als sie gerade dabei waren, in den Keller eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Als sie sich entdeckt fühlten, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Die beiden Täter drangen auf unbekannte Art und Weise in der Juister Straße in ein Mehrfamilienhaus ein und machten sich sodann an einem Kellerabteil zu schaffen. Durch den dabei entstandenen Lärm wurde ein Nachbar wach und schaute nach dem Rechten. Daraufhin flüchteten die zwei verhinderten Einbrecher durch die Hauseingangstür in unbekannte Richtung. Beschreibung: Beide Täter seien 15-17 Jahre alt und 1,70 - 1,75 Meter groß. Einer habe dunkelblondes Haar, ein weißes T-Shirt sowie eine beige Bermuda-Short getragen. Der zweite war dunkel gekleidet. Es gibt Hinweise darauf, dass die zwei Unbekannten auf einem in der Nähe angestellten Kleinkraftrad geflüchtet sein könnten. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

4. Zeugen geben Hinweise - Fahrraddieb ermittelt, Wiesbaden, Wörthstraße, Wellritzstraße, 04.06.2019, 09:35 Uhr

(He)Zwei Zeugen konnten nach einem gestern in der Wörthstraße geschehenen Fahrraddiebstahl der Polizei wertvolle Hinweise liefern, sodass die eingesetzten Polizeibeamten den mutmaßlichen Täter noch vor Ort identifizieren konnten. Zunächst beobachtete eine Zeugin gegen 09:35 Uhr den Tatverdächtigen, als dieser sich verdächtig verhielt und augenscheinlich versuchte in verschiedene Hinterhöfe zu gelangen. Zu dieser Zeit war er mit einem Fahrrad unterwegs. Als die Zeugin ihn nach einer kurzen Unterbrechung des Sichtkontaktes wiedererblickte, hatte er nun plötzlich zwei Räder bei sich. Die Polizei wurde nun informiert und ihm Rahmen der Fahndung meldete sich ein weiterer Zeuge welcher zu berichten wusste, dass der Mann in der Wellritzstraße zwei Fahrräder abgestellt und sich entfernt habe. Der aufmerksame Zeuge konnte den Mann so gut beschreiben, dass die eingesetzten Beamten einen schon polizeibekannten 33-Jährigen als mutmaßlichen Täter identifizieren konnten. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass neben dem kurz zuvor entwendeten Fahrrad auch das schon mitgeführte Fahrrad aus einem früheren Kellereinbruch stammte. Die weiteren Ermittlungen hat die AG-Fahrrad der Polizeidirektion Wiesbaden übernommen.

5. Sachbeschädigungen an Schule, Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße, 29.05.2019, 17:30 Uhr - 03.06.2019, 07:15 Uhr

(He)Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, kam es im Zeitraum zwischen vergangenen Mittwoch und Montag dieser Woche an der Geschwister-Scholl-Schule zu einer Sachbeschädigung, bei der ein Schaden von circa 1.000 Euro entstand. Unbekannte Täter warfen zwischen dem 29.05.2019 und 03.06.2019 vier Fensterscheiben ein. Mutmaßlich wurden die Scheiben durch Steinwürfe beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

6. Wenn der Fußpflegedienst zweimal klingelt.........fehlt die Geldbörse, Wiesbaden-Biebrich, Erasmusstraße, 04.06.2019, 13:20 Uhr

(He)Gestern schlug eine Trickdiebin in der Erasmusstraße in Wiesbaden-Biebrich zu und entwendete aus der Wohnung eines Seniors dessen Geldbeutel samt Bankkarten, Ausweis, Führerschein und weiteren persönlichen Dokumenten. Bargeld war jedoch nicht in der Geldbörse. Bei dem älteren Herrn klingelte es gegen 13:20 Uhr an der Wohnungstür und eine fremde Frau stellte sich als "Praktikantin des Fußpflegedienstes" vor. Die Fußpflege war tatsächlich kurz zuvor wie gewohnt bei dem Opfer gewesen. Demnach muss die Diebin dies ausgekundschaftet haben. Sie erzählte nun, dass ihr Chef seinen Autoschlüssel in der Wohnung vergessen habe und sie diesen suchen solle. Während dieser "Suche" fiel der Täterin nun wohl die Geldbörse in die Hände und mit dieser verschwand sie anschließend aus der Wohnung. Beschreibung: Circa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, dünn, augenscheinlich Deutsche und sprach auch akzentfreies Deutsch, lange schwarze Haare, weiße Bluse, schwarze Hose. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Radfahrer übersehen - verletzt, Wiesbaden, Scharnhorststraße, 04.06.2019, 12:15 Uhr

(He)Gestern Mittag kam es in der Scharnhorststraße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Gegen 12:15 Uhr beabsichtigte eine 33-jährige Corsa-Fahrerin vom Fahrbahnrand anzufahren, als sie augenscheinlich einen herannahenden 25-Jährigen Fahrradfahrer übersah. Trotz eines Ausweichmanövers seitens des Radfahrers kam es zu einer Kollision und der Radfahrer stürzte zu Boden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Kabel und Sicherungen von Baustelle gestohlen, Rüdesheim, Taunusstraße, 03.06.2019, 18.00 Uhr bis 04.06.2019, 06.45 Uhr, (pl)In der Taunusstraße in Rüdesheim trieben in der Nacht zum Dienstag Diebe auf einer Baustelle ihr Unwesen und entwendeten Kabel sowie Sicherungen im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Baustellengelände und ließen die dort verlegten Starkstromkabel, Erdungskabel und Sicherungen mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112- 0 in Verbindung zu setzen.

2. Firmengelände von Einbrechern heimgesucht, Taunusstein, Neuhof, Im Maisel, 15.05.2019 bis 03.06.2019, 08.00 Uhr, (pl)Innerhalb der vergangenen drei Wochen waren auf einem Firmengelände in der Straße "Im Maisel" Einbrecher unterwegs und drangen in drei dort stehende Container sowie eine Zelthalle ein. Die Täter brachen die Vorhängeschlösser auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen und entwendeten hieraus diverse Gegenstände im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078- 0 in Verbindung zu setzen.

3. Geparktes Auto zerkratzt, Eltville, Weinhohle, 04.06.2019, 18.15 Uhr bis 18.35 Uhr, (pl)Unbekannte Täter haben am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weinhohle in Eltville einen dort geparkten Ford Kuga zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der betroffene Pkw war zwischen 18.15 Uhr und 18.35 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Kinder auf Fußgängerüberwegen angefahren, Idstein, Wörsdorf, Hauptstraße, 04.06.2019, 18.50 Uhr, Idstein, Limburger Straße, 05.06.2019, 08.15 Uhr, (pl)Im Bereich von Idstein wurden am Dienstag und am Mittwoch zwei Kinder auf Fußgängerüberwegen angefahren und verletzt. Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde am frühen Dienstagabend ein 9-jähriger Junge, welcher auf einem Zebrastreifen in der Hauptstraße in Wörsdorf von dem Pkw eines 68-jährigen Autofahrers erfasst wurde. Das Kind wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 68-Jährige hatte den Jungen offensichtlich zu spät wahrgenommen, so dass er trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Am Mittwochmorgen wurde auf einem Zebrastreifen in der Limburger Straße in Idstein ein 7-jähriges Mädchen auf dem Schulweg beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Das Mädchen überquerte gegen 08.15 Uhr den Fußgängerüberweg und kollidierte hierbei mit dem Pkw einer 45-jährigen Autofahrerin. Die 7-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

5. Beim Ausparken Linienbus beschädigt und geflüchtet, Niedernhausen, Ilfelder Platz, 04.06.2019, 14.05 Uhr, (pl)Beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes am Niedernhausener Bahnhof einen vorbeifahrenden Linienbus und fuhr anschließend einfach weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Nach Angaben des Busfahrers war dieser gegen 14.05 Uhr mit dem vollbesetzten Linienbus auf dem Parkplatz in Richtung Ilfelder Platz unterwegs, als am Ende des Parkplatzes plötzlich ein heller Kompaktwagen rückwärts aus einer Parklücke herausgefahren kam und mit dem vorbeifahrenden Bus kollidierte. Fahrer des ausparkenden Pkw sei ein etwa 65 - 70 Jahre alter Mann mit schütteren, grauen Haaren und kräftiger Statur gewesen. Dieser sei von einer ca. 1,65 - 1,70 Meter großen Frau mit einer normalen Statur und gepflegter Erscheinung aus der Parklücke herausgewunken worden. Der Busfahrer verständigte sich nach dem Unfall mit der Einweiserin, sich an der nahegelegenen Bushaltestelle zu treffen, um den Parkplatz nicht weiter zu blockieren. Statt jedoch wie vereinbart zu der Bushaltestelle zu kommen, seien die Frau und der Autofahrer einfach mit dem hellen Kompaktwagen in die entgegengesetzte Richtung davongefahren. Der an dem Linienbus entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Die Insassen des Busses sowie mögliche weitere Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

