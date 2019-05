Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Abschlussmeldung - Baukran stürzt auf Wohn- und Geschäftsgebäude Datum: Donnerstag, den 16. Mai 2019, 14:55Uhr Einsatzort: Wedel, Rosengarten Einsatzart: TH G

Wedel - Der umgekippte Baukran ist aus dem Wohn- und Geschäftshaus entfernt wurden. Das Gebäude ist soweit gesichert worden. Alle Einsatzkräfte konnten aus dem Einsatz entlassen werden. Alle Bewohner sind bei Freunden und Verwandten oder durch die Stadt Wedel untergebracht worden. Das Gebäude ist bis zum jetzigen Zeitpunkt für Unbewohnbar erklärt worden. Für den Freitagvormittag ist eine Begehung mit einem Bausachverständigen geplant. Die gesperrte B431 ist wieder freigegeben.

Die Bergungsarbeiten des verunfallten Schnelleinsatzkrans konnten in der Nacht zu Freitag abgeschlossen werden. Dafür musste durch Feuerwehr und THW der verunfallte Kran zunächst umfangreich gesichert werden. Erst danach konnte mit dem Zerlegen des Kranes begonnen werden. in einem ersten Schritt wurde der Ausleger, der den Dachgiebel beim Fallen durchschlagen hat, mit einem Plasmaschneider vom restlichen Kran getrennt. Dieses Teil des verunfallten Kranes wurde durch den Kran des THW's geborgen. Um den Rest des Kranes sicher aus seiner umgekippten Lage zu befreien wurde mittels eines Telekranes einer Elmshorner Firma und des THW Kranes in einem sogenannten Parallelhub der verbliebene Teil des Schnelleinsatzkrans aus dem Gebäude rausgehoben und ebenerdig abgesetzt. Das teilzerstörte Dach wurde gegen Witterungseinflüsse mit einer Plane gesichert. Das gesamte Gebäude wurde mit einem Bauzaun gegen unbefugtem Betreten gesichert. Nachdem dann alle Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen haben, konnte die Sperrung der B431 dann auch wieder aufgehoben werden. Für den Freitagvormittag ist eine Begehung mit einem Bausachverständigen geplant. Der soll sich ein umfassendes Bild vom Zustand des Hauses machen um entscheiden zu können in wie weit das Haus noch bewohnbar ist. Die 18 Bewohner des Hauses wurden direkt an der Einsatzstelle durch eine Betreuungsgruppe des DRK Wedel betreut und verpflegt. Auch den anschließenden Transport zu den Unterbringungsmöglichkeiten der Stadt Wedel wurde durch das DRK realisiert. Das THW aus Pinneberg hat während des Einsatzes noch seine Fachgruppe Höhenrettung nachgeführt. So konnten alle Arbeiten im absturzgefährdeten Bereich sicher durchgeführt werden. Das DRK versorgte während der gesamten Einsatzdauer die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Auch bei diesem Einsatz hat sich wieder gezeigt das gemeinsame Übungen unter den Hilfsorganisationen das Zusammenarbeiten im Einsatzfall positiv beeinflusst. Gemeinsam mit Feuerwehr und THW sowie DRK konnte diese anspruchsvolle Einsatzlage sicher abgearbeitet werden.

Zu Schadenshöhe und Ursache des Unglücks können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Kräfte: FF Wedel: 54 mit 9 Fahrzeugen THW Pinneberg: 22 mit 6 Fahrzeuge DRK Wedel: 13 mit 4 Fahrzeugen Rettungsdienst 1 RTW in Bereitstellung KFV Pinneberg: 6 mit 3 Fahrzeugen Polizei: 4 mit zwei Fahrzeugen Bauhof Stadt Wedel: 7 Mann mit 4 Fahrzeugen Stadtverwaltung Wedel: 6 mit 2 Fahrzeugen

Zeiten: 14:55Uhr Alarm für die FF Wedel 17:06Uhr Alarm für das THW Pinneberg 18:38Uhr Alarm DRK Wedel - Betreuung 22:11Uhr Alarm für die THW Pinneberg FG Höhenrettung

Einsatzleiter: stv. Wehrführer Uwe Brandt

