Keine Verletzten

Pinneberg (ots)

Wedel: 1. Nachtrag Baukran stürzt auf Wohn- und Geschäftsgebäude / Keine Verletzten Datum: Donnerstag, 16. Mai 2019, 14.55 Uhr +++ Einsatzort: Wedel, Rosengarten +++ Einsatz: TH G (Technische Hilfeleistung, größer Standard)

Wedel- Die Bergungsarbeiten von dem umgekippten Baukran halten zur Stunde an. Durch die Freiwillige Feuerwehr Wedel und dem Technischen Hilfswerks (THW) Ortsverband Pinneberg wurde der Baukran umfassend gesichert. Das komplette Gebäude wurde Stromlos geschaltet und alle Bewohner wurden durch die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Polizei evakuiert. Aktuell werden Vorbereitungen getroffen um an dem Baukran den Ausleger abzutrennen. Hierfür kommt ein Plasmaschneider zum Einsatz. Dafür muss ein umfangreicher Brandschutz im Bereich des Dachstuhles vorbereitet werden. Soweit der Brandschutz sichergestellt ist, beginnen die Bergungsarbeiten mit Hilfe der beiden Telekräne.

Die 18 Bewohner des Wohn- und Geschäftshaus können ihre Wohnungen für die heutige Nacht nicht beziehen. Das Ordnungsamt Wedel sorgt für passende Notunterkünfte. Die Straße Rosengarten wird weiterhin vollgesperrt bleiben. Der Einsatz dauert noch eine unbestimmte Zeit an.

Weiterhin befindet sich ein Pressesprecher vom Kreisfeuerwehrverband an der Einsatzstelle.

