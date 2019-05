POL-UL: (GP) Eislingen/Geislingen - Betriebserlaubnis erloschen

Polizeipräsidium Ulm

In zwei Fällen musste die Polizei die Weiterfahrt der Fahrzeuge unterbinden. Am Freitag gegen 16.00 Uhr wurde ein Autofahrer in Eislingen einer Kontrolle unterzogen. An seinem Audi waren Reifen ohne ausreichendes Profil montiert. Außerdem waren der Heckspoiler und die Auspuffanlage nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Gegen 21.30 Uhr wurde in Geislingen ebenfalls ein PKW kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die am BMW montierten Hinterräder nicht zu den Radkästen passten. Die Räder wiesen bereits Abriebspuren durch die Radkastenkanten auf. In beiden Fällen war die Betriebserlaubnis erloschen und die Weiterfahrt musste untersagt werden. Die Kennzeichen der Fahrzeuge wurden einbehalten.

