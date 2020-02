Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrerflucht im Kunibertweg

Soest (ots)

Am Dienstag, gegen 18.20 Uhr, hörte eine Zeugin im Kunibertweg einen lauten Knall. Aus einem weißen Fahrzeug stiegen ein Mann und eine Frau aus und schauten sich daraufhin einen Unfallbeschädigten Ford Fiesta an. Anschließend stiegen die beiden Personen wieder in ihren Wagen und setzten die Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Die Frau wird beschrieben als 30 bis 35 Jahre alt, circa 170 cm groß mit schlanker Gestalt und blonden Haaren. Der Mann war schätzungsweise 40 Jahre alt, circa 190 cm groß mit kurzen, braun/blonden Haare und von stämmiger Figur. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

