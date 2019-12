Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Brockhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MS) - Am Dienstagnachmittag (10.12., 16.30 Uhr) fuhren ein 28-jähriger Skoda-Fahrer aus Emmeln (Emsland) und ein 51-jähriger Mercedes Vito Fahrer aus Verl auf der Sandforther Straße in Richtung Brockhagen. Auf Höhe der JVA Bielefeld Senne bremste der Mercedes-Fahrer um in Folge nach links abzubiegen. Der 28-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr dem 51-Jährigen hinten auf. Letzterer wurde schwer, der Skoda-Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrer wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Der Skoda wurde abgeschleppt. Die Straße wurde vorübergehend abgesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.000 EUR.

