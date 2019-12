Polizei Gütersloh

POL-GT: Geklärte Unfallflucht in Borgholzhausen - Zeugin notiert sich Kennzeichen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MS) - Am Dienstagmittag (10.12., 12.00 Uhr) beschädigte ein zunächst unbekannter Fahrer eines Mercedes beim Ausparken an der Kaiserstraße den Ford Fiesta einer 60-jährigen Borgholzhausenerin. Der Fahrer stieg zunächst aus, um den Schaden am Ford zu begutachten, begab sich dann aber wieder in seinen Mercedes und fuhr davon ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Eine aufmerksame Zeugin notierte sich das Kennzeichen. Die Ermittlungen führten zu einem 80-jährigen Borgholzhausener, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

