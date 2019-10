Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Wohnungsbrand in Resse verursacht hohen Sachschaden

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Wohnungsbrand auf der Gartenstraße in Gelsenkirchen Resse ist am Nachmittag erheblicher Sachschaden entstanden. Gegen 15.30 Uhr erreichten erste Notrufe die Feuerwehrleitstelle und berichteten von einem Brand im Obergeschoss eines zweigeschossigen Wohnhauses in der Gartenstraße Ecke Ewaldstraße. Noch während die ersten Löscheinheiten der Feuerwache Buer auf dem Weg zum Einsatz waren, berichteten Anrufer, dass sich Personen auf einen angrenzenden Balkon geflüchtet hätten und ihnen der Rettungsweg abgeschnitten sei. Daraufhin wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Einsatzkräfte der Feuerwachen Hassel und Altstadt zur Einsatzstelle geschickt. Vor Ort angekommen hatten alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen und die Einsatzkräfte konnten sich auf die Brandbekämpfung eines in Vollbrand stehenden Zimmers konzentrieren. Dort war der Brand schnell gelöscht. Während der Einsatzmaßnahmen war die Ewaldstraße komplett gesperrt.

