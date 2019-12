Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagmorgen (10.12., 07.45 Uhr) wurden der Feuerwehr und der Polizei ein Dachgeschossbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Baumann-Straße gemeldet.

Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand in der Küche einer Dachgeschosswohnung lokalisieren und leitete umgehend die Löschmaßnahmen ein. Genaue Angaben zu der Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. Die Anwohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und wurden nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 50 000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell