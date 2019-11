Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Käfertal

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen und in Baugerüst gefahren

Mannheim (ots)

Vermutlich weil er aufgrund Alkoholbeeinflussung nicht mehr zum sicheren Führen des PKW in der Lage war, kam am Sonntagmorgen gegen 05.45 Uhr ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer in der Wasserrwerkstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen eingerüsteten Neubau. Der 20-jährige verletzte sich hierdurch nur leicht. Ein Alkohotest ergab aber einen Wert von über 1,2 Promille, weshalb ihn die Streife zur Blutentnahme mit auf die Wache nahm. Das Gerüst wurde so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es einsturzgefährdet war und durch die Gerüstbaufirma abgebaut werden muss. Erst danach kann das Fahrzeug geborgen werden. Die Abbauarbeiten werden sich vermutlich noch den ganzen Vormittag hinziehen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Da der 20-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist muss er sich nicht nur wegen Straßenverkehrsgefährdung sondern auch wegen Fahrens ohen Fahrerlaubnis verantworten. Ob er das Fahrzeug seiner Lebensgefährtin mit deren Einverständnis benutzte ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Harald Fahldiek

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell