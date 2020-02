Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrerin angefahren

Werl (ots)

Eine leicht verletzte Radfahrerin bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, gegen 7.40 Uhr, am Kreisverkehr Hellweg in Werl. Ein 67-jähriger Autofahrer aus Ense befuhr zuvor mit seinem VW den Kreisverkehr vom Waltringer Weg aus kommend. Er wollte von dort aus in den Hellweg abbiegen. Hierbei übersah er im Bereich des Fußgängerüberweges eine 51-jährige Radfahrerin aus Werl, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen den Beiden kam. Als der Autofahrer für die 51-Jährigen einen Rettungswagen und die Polizei rufen wollte gab diese an, dass sie keine Hilfe benötige. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort. Sie ließ ihre Verletzungen später ambulant im örtlichen Krankenhaus behandeln. (reh)

