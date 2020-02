Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Hochwertiger Mercedes gestohlen und wieder aufgefunden

Werl (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen schwarzen Mercedes-Benz GLS von einem Grundstück in der Hochstraße in Büderich. Der Wagen konnte am Donnerstagmorgen, kurz vor 5 Uhr, unfallbeschädigt mit falschem Kennzeichen auf der A 4 in Thüringen wieder aufgefunden werden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl des Mercedes machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

