Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Sinnlose Zerstörungswut

Soest (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten Unbekannte eine Bahnschranke und ein Schaufenster im Bereich der Kleingartenanlage an der Hermannstraße in Soest. Weiterhin wurden die Außenspiegel von zwei Autos augenscheinlich abgetreten. Zeugen, die Angaben zu den Randalierern machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

