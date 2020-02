Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Gartenhütte brannte

Lippstadt (ots)

Ein Zeuge hörte am Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, aus der Kleingartenanlage an der Graf-Adolf-Straße einen lauten Knall. Als er aus dem Fester schaute sah er in einer Parzelle der Kleingartenanlage eine brennende Gartenhütte. Die Feuerwehr aus Lippstadt löschte den Brand. Die eintreffenden Polizeibeamten beschlagnahmten den Brandort und nahmen die Ermittlungen auf. Weitere Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000, zu melden. (reh)

