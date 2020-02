Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Frau in Diskothek belästigt

Geseke (ots)

Eine erwachsene, junge Frau wurde am Donnerstag, gegen 22.45 Uhr, in einer Diskothek am Lindenweg von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Der Tatverdächtige hatte die Frau unsittlich angefasst. Er wird beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt, circa 170 cm bis 175 cm groß, braune Haare und braune Augen und braunen Vollbart. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000, zu melden. (reh)

