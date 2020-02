Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: 19-Jähriger betrunken und unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Roller unterwegs

Mannheim (ots)

Beamte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt stoppten in der Nacht zum Mittwoch, kurz nach 1 Uhr, in der Roonstraße einen 19-jährigen jungen Mann, der in Begleitung eines Freundes betrunken und unter Drogeneinfluss mit einem gestohlenen Roller unterwegs war. Die Beamten wurden am Friedrichsplatz auf die beiden jungen Männer aufmerksam. Als diese in die Roonstraße abbogen und daraufhin den nachfolgenden Streifenwagen bemerkten, verlor der 19-jährige Fahrer plötzlich die Kontrolle über den Roller, streifte am Fahrbahnrand einen geparkten Skoda und stürzte zu Boden. Er ergriff fußläufig in Richtung Wasserturm die Flucht, konnte aber von den Beamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde in Begleitung seines 20-jährigen Freundes zum Polizeirevier gebracht. Dort stellte sich dann heraus, dass der Roller-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Kraftrad von den beiden kurz zuvor in der Beilstraße entwendet worden war. Es wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Da die jungen Männer deutlich nach Alkohol rochen, wurde mit ihnen ein Alkoholtest durchgeführt, welcher bei beiden im Bereich von ca. 1 Promille lag. Drogentests reagierten positiv auf THC und Kokain. Weiterhin wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Sie können nun mehreren Anzeigen entgegensehen.

Am Skoda, der im Bereich des vorderen Stoßfängers beschädigt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell