Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Spielautomaten geknackt - Schadenshöhe noch unbekannt Hinweise an die Polizei

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Dienstag durch Aufhebeln der Türe Zugang zu einem Lokal in der Bunsenstraße und wuchteten in zwei Räumen die dort befindlichen Automaten auf. Mit Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe, Spirituosen und weiteres Bargeld aus einem Bediengeldbeutel suchten die Täter "wieder das Weite". Der Einbruch wurde am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr bemerkt und sogleich die Beamten des örtlichen Polizeipostens verständigt.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/8419990, oder dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

