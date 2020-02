Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Audi-Fahrer verursacht Unfall und entfernt sich Richtung Edingen-Neckarhausen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Ein bislang nicht ermittelter Fahrer eines schwarzen Audi A 4 mit Heidelberger-Zulassung missachtete am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr beim Linksabbiegen von der L 637 in den Grenzhöfer Weg die Vorfahrt eines ordnungsgemäß entgegenkommenden VW-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Nach einem kurzen Dialog setzte der ca. 40 - 50 Jahre alte Fahrer des Audis seine Fahrt in Richtung Edingen-Neckarhausen fort.

An dem VW Caddy entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro; der Audi müsste Beschädigungen am Rücklicht wie auch an der Stoßstange aufweisen. Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd sicherten an der Unfallstelle einzelne Fahrzeugteile. Nach ersten Recherchen stammen diese von einem Audi A 4 Avant oder Audi A 4/S4 Avant Quattro. Die weiteren Überprüfungen dauern jedoch noch an.

Der 25-jährige VW-Fahrer, der zum Glück nicht verletzt wurde, beschrieb den Mann wie folgt: 40 - 50 Jahre alt, schwarze Haare, schwarzer Bart, er sprach schlecht Deutsch. Eine Fahndung nach diesem Fahrzeug verlief ohne Erfolg.

Verkehrsteilnehmer, die evtl. auf den Unfall aufmerksam wurden und Hinweise zu dem Audi-Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

