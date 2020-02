Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/HD-Ziegelhausen: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise

Eberbach/HD-Ziegelhausen (ots)

Am Samstagvormittag stellte der Hausmeister einer Eberbacher Schule mehrere Farbschmierereien u.a. an der Fassade, an zwei im Schulhof platzierten Tischtennisplatten sowie an der Treppe fest und verständigte die Eberbacher Polizei.

Mit weißer Farbe brachten zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag bislang Unbekannte Schriftzüge mit Bezug zu einem regionalen Fußballverein an. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt; die Ermittlungen dauern an.

Teilweise wurden die Schriftzüge mit blauer Farbe übersprüht. Auch in Heidelberg-Ziegelhausen wurden Farbschmierereien mit ähnlichen Parolen registriert. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/92100, in Verbindung zu setzen.

