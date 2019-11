Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Supermarkt

Waldfeucht-Haaren (ots)

Am Donnerstag, 7. November, drangen Einbrecher, gegen 2.40 Uhr, in einen Supermarkt an der Johannesstraße ein. Sie hebelten eine Tür auf, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Tabakwaren und flüchteten unerkannt. Durch Videoüberwachung konnte ermittelt werden, dass es sich um zwei offensichtlich männliche Täter handelte, die dunkel gekleidet und maskiert waren. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wer hat beobachtet, ob die Täter mit einem Fahrzeug anreisten und/oder flüchteten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell