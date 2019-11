Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdelikte

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Einbrecher drangen am Dienstag (5. November), zwischen 00.30 Uhr und 8.40 Uhr, durch ein Fenster in ein Haus an der Linderner Straße ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke und flüchteten dann unerkannt. Ob sie etwas entwendeten, wird noch ermittelt.

Am selben Tag verschafften sich Einbrecher, zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, durch eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude an der Haus-Horrig-Straße. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie ein Handy und ein Tablet.

